Задорожный: чтобы вернуть былую славу абхазским пловцам, нужен только бассейн

С приходом лета секция по плаванию из спортзала переместилась в море. Тренеры не отказывают никому, поэтому вместо двух официальных групп, сегодня им приходится заниматься с пятью группами, так как плавание – очень популярный вид спорта.
В программе "Дополнительное время" на этот раз речь идет о том, какие результаты в советский период показывали абхазские пловцы, которые занимались в четырех бассейнах, как находили талантливых детей на пляжах и как сегодня приходится держать форму спортсменам в ожидании сезона.
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