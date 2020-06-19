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Задорожный: чтобы вернуть былую славу абхазским пловцам, нужен только бассейн

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200619/1030353048/Zadorozhnyy-chtoby-vernut-byluyu-slavu-abkhazskim-plovtsam-nuzhen-tolko-basseyn.html

Заслуженный тренер Абхазии по плаванию Виктор Задорожный рассказал, почему в советский период сочинские пловцы имели перед абхазскими "бледный вид" и как сегодня тренируют пловцов в республике.

 

Радио
Задорожный: чтобы вернуть былую славу абхазским пловцам, нужен только бассейн

С приходом лета секция по плаванию из спортзала переместилась в море. Тренеры не отказывают никому, поэтому вместо двух официальных групп, сегодня им приходится заниматься с пятью группами, так как плавание – очень популярный вид спорта.

В программе "Дополнительное время" на этот раз речь идет о том, какие результаты в советский период показывали абхазские пловцы, которые занимались в четырех бассейнах, как находили талантливых детей на пляжах и как сегодня приходится держать форму спортсменам в ожидании сезона.

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