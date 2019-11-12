Поплыли или приплыли: что мешает открытию бассейнов в Абхазии

В 2008 году в Абхазии приступили к реконструкции одного из двух республиканских бассейнов. Корреспондент Sputnik побывал на стройке и узнал, почему работы по реконструкции бассейна затянулись на 11 лет и где с "засухой" уже давно не борются.

На набережной Диоскуров в Сухуме расположена гостиница "Дэм". Сегодня это излюбленное место туристов, ведь от гостиницы до моря рукой подать, местные же любят "кофейничать" на открытой веранде одноименного кафе. Не многие знают, что "Дэм" на самом деле часть спортивного комплекса, а позади гостиницы уже 11-й год пытаются восстановить олимпийский бассейн, который был открыт в Сухуме в 1980 году и пользовался большой популярностью.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Обещанного три года ждут

После Отечественной войны народа Абхазии бассейн, как и многие другие объекты, пришел в негодность. После 15 лет простоя, в 2008 году, администрация Сухума отдала его в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастройинвест".

"В чаше бассейна было просто болото. Это пагубно повлияло на весь бассейн, так как структура дна начала меняться. Появилась растительность, которую пришлось вычищать, впоследствии нужно будет частично снять дно и заливать заново", - объясняет директор фирмы Омар Сангулия.

По заключенному договору, новые хозяева должны были закончить ремонт и запустить восстановленный бассейн в 2011 году, но, по словам Сангулия, денег на ремонт не хватало, и сроки каждый год приходилось отодвигать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт сухумского бассейна

"Все эти три года мы просили государство помочь нам с банковским кредитом. Обещания давались, но по определенным обстоятельствам документы до банков так и не доходили", - рассказал он.

Проблемы возникли не только с финансированием, но и с партнерами, которых приходилось менять несколько раз.

"Один раз нам попалась шарлатанская фирма из Новороссийска во главе с нашим соотечественником и "кинула" нас на деньги. В итоге деньги удалось забрать, но работа сильно затормозилась", - рассказал Сангулия.

Сами себе спонсоры

Ремонтно-восстановительные работы бассейна, по подсчетам Сангулия, обойдутся фирме в 20 миллионов рублей. Из них уже потрачено семь с половиной миллионов рублей. Ежемесячно "Аквастройинвест" платит государству 15 тысяч рублей за аренду объекта.

За почти 11 лет фирме поэтапно удалось провести демонтаж старого комплекса, провести дренажные трубы, вывести трубы на помещение, где будут расположены насосы и фильтры и отреставрировать чашу в бассейне. Сейчас строители проводят отделочные работы, продолжают ремонт душевых и раздевалок, восстанавливают трибуны, рассчитанные на 360 человек, и укрепляют дно бассейна. Один из источников финансирования – выручка от гостиницы и кафе "Дэм", которое по документам числится как пищеблок и является частью комплекса.

"Раньше был только один этаж, но позже мы добавили гостиничные номера. В администрации города нам никто никаких препятствий в этом не чинил, мы все согласовывали. Вся выручка от работы заведения уходит на ремонт. Денег, конечно же, не хватает, но мы пытаемся находить их своими силами, какие-то магазины дают нам товары в долг. К сожалению, высокие ставки кредита нам не под силу", - уточнил Сангулия.

По словам Сангулия, ремонтно-восстановительные работы будут закончены к марту 2020 года. Бассейн, глубиною в 2,25 метра и длиной в 50 метров будет работать круглый год. До 16:00 вход в него будет бесплатным, здесь смогут заниматься спортсмены. Вечером поплавать можно будет только за деньги, частые посетители смогут приобрести и абонемент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт сухумского бассейна

В 2021 году над бассейном, возможно, появится и крыша. Хотя по действующему договору ее строительство не предусматривалось, Сангулия не исключает заключения новых условий.

На востоке без перемен

Сухумский бассейн не единственный в стране. Еще один спортивно-оздоровительный комплекс расположен в Ткуарчале.

Строительство объекта началось в конце 1980-х, но вскоре пришла война, и достраивать его не было ни времени, ни денег. Впервые о реконструкции заговорили в 2012 году в рамках программы Инвестиционного развития Абхазии. На строительство бассейна было выделено 149 миллионов рублей, но через три года проект "заглох".

© Sputnik / Томас Тхайцук Ткуарчалский бассейн

Последние работы были выполнены в 2015 году, к тому моменту на объект было уже потрачено 43 миллиона рублей. Сейчас "бассейн" в Ткуарчале – большое, недостроенное здание, без окон и с "голыми" стенами. Основные работы внутри здания выполнены - укреплены стены, выкопана и залита чаша под малый и большой бассейны, над ними построены трамплины и даже проведена электропроводка, но о том, когда в Ткуарчале все же можно будет поплавать, все еще не известно.

"Рыбы" без "воды"

Несмотря на отсутствие бассейнов, плавание в Абхазии довольно популярно. Летом каждое утро на набережной тренируются группы детей. Некоторые только учатся плавать, у других уже есть свои маленькие победы в копилке.

По словам заслуженного тренера Абхазии по плаванию Виктора Задорожного, в стране есть способные и перспективные спортсмены, которые могли бы выступать на соревнованиях. Но заниматься они могут лишь летом, а зимой им приходиться плавать "всухую".

"Мы не можем конкурировать с российскими спортсменами, которые занимаются круглый год и тренируются два-три раза в день. А мы занимаемся только три месяца и то не всегда. В основном мы занимаемся "сухим" плаванием в спортзале, но это не заменит реальных тренировок", - объяснил он.

Эдуард Аргун занимается плаванием с детства. По словам пловца, бассейн необходим не только для спортсменов, но и для реабилитации людей с физическими патологиями, а также для включения в программу тренировок детских спортивных секций.

"Бассейн вещь необходимая, не обязательно, чтобы его реализовал бизнесмен. Государство вполне в состоянии его построить. Не нужно смотреть на то, окупится он или нет. Это должен быть социальный проект, как школа и детский сад. Я уверен: был бы бассейн, каждый второй ребенок ходил бы на плавание", - сказал Аргун.

Читайте также: