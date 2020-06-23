Пригожин о желании провести фестиваль в Абхазии: это лучшее место на земле

Радио Пригожин о желании провести фестиваль в Абхазии: это лучшее место на земле

Абхазская певица Милена Барциц будет зачислена в Музыкальное училище эстрадного и джазового искусства Российской академии музыки имени Гнесиных по ходатайству музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Об этом сообщается на официальной странице социальной платформы "Будущее Абхазии" в Facebook. Кроме того, по информации платформы "Будущее Абхазии", Пригожин согласился стать продюсером и наставников юной певицы.

В эфире радио Sputnik Абхазия Иосиф Пригожин рассказал, почему решил помогать продвижению юной певицы из Абхазии.

"У меня в жизни было немного учителей. И среди них был выдающийся Иосиф Кобзон, Юрий Айзеншпис. Это люди, которые оставили след в моей жизни, как профессионалы и как люди, которым небезразлична судьба молодых исполнителей. Когда-то Иосиф Давыдович протянул руку 17-летней начинающей певице Валерии. Она поступила в вуз, он в нее поверил и не разочаровался, потому что спустя определенное время Валерия стала Народной артисткой России, что стало гордостью для ее педагога. Сегодня, если у меня есть возможность помочь кому-то и взять шефство над какими-то молодыми ребятами, я с удовольствием это делаю, потому что нам самим тяжело приходилось в жизни. А тут 16-летняя девочка, которая мечтает выйти на большую сцену… Тем более, Абхазия сегодня нуждается в молодых ярких лицах, которые прославляли бы республику. Людей талантливых очень много. И я бы хотел, чтобы как можно больше ребят и девчонок появлялось из различных республик, городов. Мы все приехали в Москву из разных маленьких городов и брали штурмом эту столицу. Надеюсь, что у Милены все получится", - сказал продюсер.

Своей задачей Иосиф Пригожин считает дать дорогу молодым, дать им шанс на мечту и всячески способствовать их развитию.

"Мы надеемся, что в дальнейшем они будут это ценить и смогут помогать уже новому поколению. Потому что жизнь состоит из эстафетных палочек: тебе эстафетную палочку – ты эстафетную палочку. Ты не можешь с этой палочкой уйти и никому ее не передать", - считает Пригожин.

Чем больше сегодня поддерживать молодежь в республиках, тем лучше. Становясь популярными, молодые таланты будут прославлять свою страну, считает музыкальный продюсер.

Иосиф Пригожин ранее не бывал в Абхазии, но, мечтает приехать сюда, признался он ведущей радио Sputnik Абхазия.

"Я мечтаю приехать. Я бы очень хотел сделать в Абхазии фестиваль. Показать мандариновые рощи. Я считаю, что это лучшее место на земле, где можно было бы сделать хороший фестиваль. Надеюсь, что руководство Абхазии удостоит меня чести сделать фестиваль, что позволит мне часто приезжать в республику", - сообщил Пригожин.

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