Нарколог Ануа рассказала, насколько нужен Абхазии реабилитационный центр

В Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом главный нарколог страны Ирма Ануа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как важно для наркоманов проходить реабилитацию после курса лечения в больнице.

Радио Нарколог Ануа рассказала, насколько нужен Абхазииреабилитационный центр для наркоманов

По словам врача, в настоящее время в Абхазии реабилитация наркоманов не проводится.

"В Абхазии проводится только первый этап лечения – это лечение в стационарных условиях, нормализация физического и психического состояния пациента. Для реабилитации мы направляем пациентов в Россию в различные центры. В Абхазии есть условия для третьего этапа выздоровления – это группы анонимных наркоманов и алкоголиков. В Абхазии уже три таких группы – в Сухуме, Гагре и Гудауте. Сейчас мы надеемся, что такая группа будет и в Очамчыре. Такие группы создаются уже для дальнейшей поддержки пациентов", - сообщила Ануа.

По словам врача, отсутствие реабилитации связано с тем, что в Абхазии нет центров, а также в стране долгое время не было специалистов.

"Основное звено, которое работает с пациентами при реабилитации – это бывшие наркозависимые, которые сами прошли реабилитацию, знают программу. Помощники для них – это консультанты, психологи и врачи-наркологи. Задача врачей в том, чтобы суметь замотивировать пациентов и их родственников в необходимости дальнейшего лечения, реабилитации. Пациенты и их родственники должны осознать, что лечение наркозависимого не заканчивается на этапе лечения в больнице, приема таблеток и капельниц. Это только начало пути. А дальнейший весь длительный путь проводится уже в реабилитационных центрах… В Абхазии уже есть определенное количество бывших наркозависимых, которые в данное время находятся в трезвости, которые смогли бы работать в таком центре, если бы он был у нас. Всегда был упор на строительстве какого-то здания. Но это второстепенно. Основной упор был на том, что нужны специалисты. И желательно, чтобы специалисты были местные, потому что менталитет тоже имеет значение. И часто наркозависимые лучше воспринимают консультанта из этой среды, который может быть даже тоже употреблял, а сейчас для него он является примером и мотивом бросить", - рассказала Ирма Ануа.

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