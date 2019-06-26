Жизнь не в кайф: личная история наркомана

День борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом отмечается в мире 26 июня. О том, каково жить "под кайфом", на что толкают поиски дозы и можно ли избавиться от зависимости рассказал корреспонденту Sputnik член абхазского сообщества "Анонимные наркоманы".

Асмат Цвижба, Sputnik

Это мое

- Все началось с алкоголя. Мне было 11 лет, когда я попробовал вино с дедом на его день рождения. Очнулся на полу, ничего не помнил.

Сергей бывший наркоман, сам себя он называет зависимым. В 13 лет впервые попробовал марихуану. По его словам, осознанно и спланировано.

"Я часто ездил к дяде, и там были люди, которые употребляли. Меня стало это привлекать, я хотел быть, как они. Считал, что так и надо. Так правильно. Я уже был готов и давно хотел", - рассказывает он.

Чтобы получить легкий доступ к наркотикам, подросток набился в компанию к старшеклассникам, подворовывал "шмаль" у дяди. Эффект от первого "напаса" помнит до сих пор.

"Мне очень понравилось. Я всех любил, весь мир вокруг. И я сказал себе: "Ну, все, буду курить. Это мое", - признался он.

Ужасно, что к "легким" наркотикам пристрастился и родной брат Сергея. Школьники уединялись на чердаке. Родители ничего не замечали.

"Я специально приходил домой поздно, когда отец уже спал. Но со временем он все же стал догадываться, видел мои красные глаза, пытался остановить. Я придумывал все новые версии, и мне казалось, что говорю правду", - сказал он.

В "последний" раз

После окончания школы в Сухуме, Сергей переехал в Гагру на заработки. К этому времени "траву" он сменил на таблетки, принимал по пять-десять штук за день и даже подсадил на это "удовольствие" друзей.

"Таблетки были дешевые, 50-100 рублей. От них я тормозил, даже тупил, марихуана мне больше нравилась. Но мне нужно было поменять сознание любым способом. Я привозил таблетки в Гагру и приносил их в школу к друзьям ", - говорит он.

К 20 годам "аппетит" Сергея разыгрался и он принимал уже по 100 таблеток за день. В 21 год женился, а в 22 года впервые попробовал "Лирику".

О болезни молодого человека не знала ни его будущая невеста, которой было всего 16 лет, ни ее семья.

"Конечно, когда я ее украл, был скандал. Но только из-за того, что она была маленькой. В то время даже мои родители не догадывались о серьезности ситуации. Знали, что балуюсь, и все. Да, я и сам не понимал, насколько все плохо", - признается он.

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Работа, наркотики, рестораны, алкоголь – так описывает свой обычный день Сергей. Каждый день мужчина убеждал себя, что употребляет наркотики в последний раз и при желании сможет бросить в любой день. Но его "затянуло" еще на пять лет.

"К этому времени знала уже и моя жена. Она просила, умоляла бросить, но я не слушал. Мог перестать на два-три дня, но опять возвращался. Я уже не мог жить без наркотиков", - вспоминает он.

Действие медикаментов и марихуаны к его 27 годам перестало давать ожидаемый эффект. Сергей попробовал наркотик "посерьезнее", опять же благодаря компании таких же как он, одержимых этим пристрастием.

"Эффект был прекрасным, я был энергичным, веселым. Но хватало ненадолго, несколько минут. И мне приходилось искать новую дозу", - рассказывает он.

И все отвернулись

Сыну Сергея девять лет. Когда малыш появился на свет, отец был больше увлечен поиском новых доз и погоней за "кайфом". Сергей не помнит первые шаги, первое слово сына, не знает о его привычках и характере. Ему было не до этого.

Жена пугала Сергея разводом, несколько раз уходила с ребенком из дома. Это помогало, но ненадолго.

"Я возвращал их, не употреблял. Но это хватало максимум на десять дней и все начиналось снова. Сейчас я понимаю, что я не собирался бросать, это были просто манипуляции", - говорит он.

Ребенок в шесть лет стал свидетелем приступа передозировки у отца. Сергей ремонтировал машину, когда понял, что тело не подчиняется ему.

"Я упал на колени, все тело отказало. Сын испугался, стал звать маму. Отпустило через три часа. Я встал, упал на колени перед сыном и поклялся, что не буду ничего больше употреблять. Я употребил через два дня, и это было легко", - признается он.

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Доверие, эмоции, любовь родных, мнение окружающих для наркомана пустой звук, утверждает Сергей. Им движет эгоизм, поиск дозы и стремление к "кайфу".

"Вот когда я получал свое, я был добрым, всех вокруг любил, выполнял просьбы родных. А когда у меня не было дозы, я никого не мог видеть", - добавил мужчина.

Совместные праздники превратились в испытание для пары. Походы в кафе заканчивались употреблением наркотиков в туалете, дни рождения супруги "передозами".

"Даже зная все это, она не теряла надежду. Она проверяла, искала наркотики в карманах, в машине, всюду. Я кричал на нее, злился, ругал. Но она меня не бросила, когда все отвернулись", - рассказывает он.

В поисках помощи

Пять раз Сергей пробовал внутривенные препараты, но ему повезло, "на иглу" он так и не подсел. Появился страх. В 27 лет он осознал, что болен и не способен справиться с болезнью самостоятельно.

"Я устал. Устал от мыслей, где достать очередную дозу, устал от состояния, от вечных долгов, ссор в семье. Просто устал", - уверяет он.

В 2011 году в Абхазии открылось сообщество анонимных наркоманов. На сегодня оно объединяет более 70 человек. Здесь подчеркивают, что не лечат наркоманов, а оказывают психологическую поддержку.

Здесь все приблизительно так же, как и в других подобных сообществах борьбы с зависимостью по всему миру. Надо признаться самому себе, что проблема есть, не врать себе, вернуть доверие и стремиться возместить те потери, к которым привела зависимость. Среди членов группы есть те, кто остается "чистым" более пяти лет, есть и новички - в завязке чуть больше года.

Сергей признается, что вначале отнесся к сообществу скептически.

"Я пришел сюда, посмотрел на всех и подумал, что они просто употребляют лирику, а потом "догоняются" здесь чаем. Надо бы сюда прийти за легкой добычей", - говорит он.

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Два года мужчина ходил на собрания, но под действием наркотиков. Не слушал, не слышал. Третий год принес первые три месяца "чистоты" и первый срыв на целый год.

"Этот год я жестко употреблял", - вспоминает он.

Через год Сергей вернулся, ненадолго. Через семь месяцев наркотики снова одержали верх. Вернулся через 20 дней и уже навсегда.

"Меня тогда кинул поставщик. Я понял, что это знак, позвонил своему соупотребителю и попросил, чтобы он больше не звонил мне никогда, что я хочу вернуться к нормальной жизни. Что мне здесь нравится больше. И я вернулся в клуб", - рассказывает он.

По словам анонимного наркомана, группа не предлагает ему решение всех проблем, но учит контролировать себя.

Жизнь без кайфа

Сергей в завязке уже год и три месяца. Это его личный рекорд. Он занимается туристическим бизнесом, каждый день ходит на собрания.

Проблема с доверием в семье все еще остается. Его жена всегда начеку и проверяет Сергея. Он злится, но понимает, что она права.

"Вот я пью "адреналин" (энергетический напиток – ред.), мне просто нравится его вкус. А она меня спрашивает: "Чего ты так часто его пьешь, там что алкоголь?". Конечно, десять лет я ее подводил. Сейчас я ей с уверенностью отвечаю, что я не хочу пить и употреблять", - рассказывает он.

Сложнее всего, по словам Сергея, отказаться от бывшего окружения. Ему пришлось полностью добровольно изолироваться от общества, избегать друзей, не ходить на праздники.

"Потому что я стал бы себя жалеть. Мол, вот он употребляет наркотики, а я не могу. А это самое ужасное. Моя жизнь состояла из группы и семьи. На этом все. Теперь я вижу этих людей и мне жалко их", - уверяет он.

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Сейчас ему 31 год. Он не просыпается с мыслью о поисках наркотиков и алкоголя, ведет дневник, записывает мысли и благодарит жизнь за каждый прожитый день.

"Но мое мышление все еще остается наркоманским. Первая моя мысль по любому вопросу негативная. Перед этой мыслью я бессилен, но свои действия я контролировать могу", - объясняет он.

Пока что Сергей не готов справляться с зависимостью самостоятельно. Мужчина считает, что как только перестанет посещать собрания, все пойдет по старому.

- И все же, чего Вы больше всего боитесь сейчас?

- Что сын пойдет по моим стопам.