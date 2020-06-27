Коронаречь: как COVID-19 и карантин меняют язык, часть II

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Рассказываем, где можно столкнуться с зумбомбингом, что такое робовойс и почему карантини – хорошая замена думскроллингу.
Онлайн-общение в карантинных реалиях формирует новый язык: приходится "расчехлять" устаревшие интернет-термины, одновременно привыкая к ковид-неологизмам.
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