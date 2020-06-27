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Коронаречь: как COVID-19 и карантин меняют язык, часть II

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Темы:
Подкасты РИА (351)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200627/1030411398/Koronarech-kak-COVID-19-i-karantin-menyayut-yazyk-chast-II-.html

Рассказываем, где можно столкнуться с зумбомбингом, что такое робовойс и почему карантини – хорошая замена думскроллингу.

Радио
Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть II

Онлайн-общение в карантинных реалиях формирует новый язык: приходится "расчехлять" устаревшие интернет-термины, одновременно привыкая к ковид-неологизмам. 

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Темы:
Подкасты РИА (351)


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