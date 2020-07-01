Марколия об СФТИ: по уставу, а не по факту бюджетная научная организация

Сухумскому физико-техническому институту (СФТИ) АНА 70 лет. О том, чем живет сегодня научно-исследовательское учреждение, о главных направлениях работы радио Sputnik Абхазия рассказал директор СФТИ АНА Анатолий Марколия.

Радио Марколия об СФТИ: по уставу, а не по факту бюджетная научная организация

Сухумский физико-технический институт (СФТИ) был организован по Постановлению Совета Министров СССР от 1 июля 1950 года и Приказом по Первому Главному Управлению Совета Министров СССР от 13 июля 1950 года. Институт организовали на базе двух самостоятельных научно-технических объектов – "А" в городе Сухум и "Г" в поселке Агудзера. Объекты "А" и "Г" были созданы в 1945 году, согласно Постановлению Государственного Комитета обороны.

О главных направлениях работы института сегодня, о том, какие имеются возможности для теоретических и практических исследований, о кадровых вопросах и вопросах материально-технического оснащения научно-исследовательского учреждения в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал директор Сухумского физико-технического института Академии Наук Абхазии Анатолий Марколия.

"…несколько задач, которыми традиционно занимался институт, мы сохранили. Сейчас мы являемся можно сказать монополистами, носителями знаний в области систем прямого преобразования энергии, источника тепла напрямую к электрической энергии. Мы развиваем эту тематику, российские партнеры дают возможность работать в этом направлении, и наша работа оплачивается. Есть несколько задач по физике плазмы и еще несколько инициативных задач, которые касаются современной физики. Что касается статуса СФТИ, то это подразделение Академии Наук Абхазии, по уставу является бюджетной научной организацией, по факту не финансируется из бюджета республики в силу того, что бюджет ограничен", - отметил Марколия.

Полная версия интервью в аудиофайле.

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