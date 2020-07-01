Уткин о цене на золото: основные проблемы ожидают ювелиров осенью

Радио Уткин рассказал, почему растет цена на ювелирные изделия

В начале осени золотые украшения вырастут в цене на 30%. Об этом предупреждает Гильдия ювелиров России. Это связано с ситуацией на мировых рынках, там уже наблюдается увеличение стоимости золота на 32% с начала года, и этот тренд будет продолжаться. Розничные цены на драгоценный металл растут пока не столь стремительно, однако уже к сентябрю картина изменится. Ослабит ли это и без того низкий спрос на ювелирку, в эфире радио Sputnik размышлял генеральный директор Ассоциации Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин.

"Мы прогнозируем падение спроса на изделия из золота процентов на 50 по сравнению с прошлым годом. На изделия из серебра особого падения спроса мы не ожидаем. Основная проблема в том, что золото является сырьем для производства ювелирных изделий. Но золото – это еще и инвестиционный инструмент… В прошлом году золото было на 32 процента дешевле, чем сейчас. В сложные времена ювелиры всегда уменьшают аппетиты за счет собственной работы. То есть работы становятся все дешевле, а сырье становится дороже. Деваться некуда, нужно экономить. А сэкономить на покупке золота не получается, это биржевой товар. Каждый кризис всегда сказывался на ювелирах по одной причине – у ювелиров гребень высокого спроса очень узкий. Первое, что прекращают покупать в сложные времена – это ювелирные изделия. И последний товар, который начинают покупать в хорошие времена – это опять ювелирные изделия. Основные проблемы ожидают осенью. Сейчас магазины еще имеют товарные запасы", - рассказал Уткин.

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