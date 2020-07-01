Ахба о погоде в Абхазии на июль: жарко, душно и много ультрафиолета

Нынешний июль в Абхазии будет похожим на июль 2010 года, сообщила в эфире радио Sputnik Абхазия главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба.

Радио Ахба о погоде в Абхазии на июль: жарко, душно и много ультрафиолета

В июле перенос воздуха происходит менее активно, поэтому часто погоду определяют местные и влажные массы воздуха, создающие удушливо жаркую погоду с высоким ультрафиолетовым излучением.

"Вероятность жарких дней в июле составляет от 10-15. Средняя температура должна быть 23-24 градуса, но в последние годы это меняется. Даже в июне становятся среднесуточные температуры, как в июле. Максимальные температуры достигают 33-38 градусов. Средняя температура за последние годы достигла 26 градусов. Характеризуется июль тем, что осадки распределяются неравномерно – с перерывами и в виде ливневых дождей, иногда вызывающих уровень воды в реках выше критической отметки. Эти грозные осадки опасны, они приводят к различным наводнениям и разрушениям… Июль 2020 года, по нашим наблюдениям, будет ближе к июлю 2010 года. Тогда выпало чуть более 45 миллиметров осадков за 8 дней. 45 – это в три раза меньше месячной нормы, была засуха. Средняя температура тогда была 27,9 градуса, а максимальные температуры держались выше 30 градусов за исключением двух дней. В этом году мы тоже наблюдаем, что будет в основном очень жарко, душно, с высоким показателем индекса ультафиолетовых лучей", - сообщила Лариса Ахба.

По ее наблюдения, в конце первой декады июля возможны небольшие осадки, но в основном осадки маловероятны.

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