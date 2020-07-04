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Лида Хварцкия
© Sputnik Бадри Есиава

Такие обстоятельства: Хварцкия о первой экскурсии в Новоафонскую пещеру

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200704/1030470159/Takie-obstoyatelstva-Khvartskiya-o-pervoy-ekskursii-v-Novoafonskuyu-pescheru-.html

Экскурсовод, который провел первую официальную экскурсию в Новоафонкой пещере, Лидия Хварцкия, в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась своими воспоминаниями об этом дне, и рассказала, что больше интересует посетителей и какой зал вызывает восторг.

 

Радио
Такие обстоятельства: Хварцкия о первой экскурсии в Новоафонскую пещеру

4 июля 1975 году была открыта для посещения Новоафонская пещера.

 

До открытия пещеры экскурсоводы сами заходили в пещеру и готовились к работе экскурсовода, сказала Хварцкия в беседе на радио.   

"В первую экскурсию же вошли первый секретарь обкома партии Абхазской ССР, все официальные лица и работники обкома, райкома, горкома, гости из Москвы, в общем около 100 человек. Торжественно перерезав красную ленту мы все погрузились в открытые шахтерские вагончики и с ветерком заехали в пещеру. Я впервые обслуживала такую публику, волновалась очень сильно, от напряжения пальцы были ледяными, но с задачей я справилась", - вспоминает Хварцкия.      

Новоафонская карстовая пещера - одна из крупнейших в мире и самая большая на Западном Кавказе. Это карстовая полость, соперничающая по своим размерам с самыми именитыми подземельями мира, такими как Шкоцианская в Словении и Карлсбадская в Америке. Впервые вход в пещеру был обнаружен в 1961 году. С 1975 года она открыта для посещения туристами.

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