Романова о "Кровавой свадьбе" в РУСДРАМе: чудо, что мы его сейчас выпускаем

Премьера спектакля по пьесе Федерико Гарсии Лорки "Кровавая свадьба" состоится в Русском театре драмы имени Искандера 10 и 11 июля. Режиссер постановки Мария Романова рассказала о том, как шла работа над спектаклем, что помогло лучше понять произведение.

Радио Романова о "Кровавой свадьбе" в РУСДРАМе: чудо, что мы его сейчас выпускаем

Премьеру по одноименной пьесе испанского драматурга Федерико Гарсии Лорки "Кровавая свадьба" в РУСДРАМе планировали показать в апреле, но карантин и ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, помешали осуществить это. Режиссер спектакля Мария Романова провела параллель между временем написания пьесы и репетициями "Кровавой драмы" в РУСДРАМе.

"Это чудо, что мы его сейчас выпускаем. Все репетиции пришлись на такой странный период, думаю, это неслучайно, потому что происходят перемены с человечеством. Мне стало казаться, это как у самого Лорки, который написал эту пьесу в преддверии гражданской войны. Это история о некоем пути души человека, о некотором очищении в итоге, в ней заложена и месть, и страсть, и в финале глубокое прощение. Нам, людям, важно приходить к этой абсолютной любви, чтобы мир стал лучше", - сказала Романова на пресс-конференции в Сухуме накануне предпремьерного показа.

По признанию режиссера, постановка пьесы была бы другой, если бы работа над ней началась раньше.

"Чтение дневников Лорки очень напитали спектакль. Пьеса изначально кажется фатальной, есть ощущение, что все будет плохо. Хорошо, что мы сейчас это делаем, потому что еще два года тому назад спектакль был бы другой. Но, прикоснувшись к дневникам Лорки, стало понятно, что в пьесе по-другому все заложено, все наполнено восприятием чудес жизни, радости и света, стремления к этим чувствам… мы пытались, по крайне мере, максимально оттянуть трагедию, сделать больше света и радости, и вообще, это очень светлое произведение", - сказала режиссер Мария Романова.

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