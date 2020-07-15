Военный эксперт о разведчиках НАТО над Россией: обостряют ситуацию

Радио Военный эксперт о разведчиках НАТО над Россией: обостряют ситуацию

Ранее в небе над Баренцевым морем был обнаружен разведывательный самолет Р-3С "Орион" военно-воздушных сил Норвегии, а над Черным морем – разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотник MQ-9А "Рипер" ВВС США. Российские истребители сопроводили на безопасном расстоянии самолеты, а затем вернулись на аэродромы базирования.

По мнению политолога Андрея Кошкина, ВВС стран НАТО дестабилизируют обстановку, пытаясь выяснить военно-технические новшества России

"Не секрет, что НАТО повышает активность разведки в отношении территории Российской Федерации, и мы являемся свидетелями сопровождения нашими самолетами подобного рода разведчиков. Естественно, что их интересует акватория Баренцева моря и акватория Черного моря", – пояснил Андрей Кошкин.

Как заметил политолог, иностранные ВВС изучают военно-технические новшества российской стороны.

"Они объявляют, что якобы стараются сдерживать агрессию"России, а на самом деле обостряют ситуацию, и мы вынуждены реагировать. Они постоянно находятся в режиме возможного нарушения нашей воздушной границы. Естественно, что это не стабилизирует обстановку", – заключил эксперт.

Читайте также: