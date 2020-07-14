19:26 14 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.13
  • EUR80.62
Поиск

Самолеты-разведчики НАТО засекли над Черным и Баренцевым морями

© Sputnik / Виталий Аньков
В мире
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200714/1030535284/Samolety-razvedchiki-NATO-zasekli-nad-Chernym-i-Barentsevym-moryami.html

В небе над Черным морем находились разведывательные самолеты американских ВВС Р-8А "Посейдон", RС-135 и беспилотник MQ-9А "Рипер", над Баренцевым - разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Российские военные засекли в небе над Черным и Баренцевым морями самолеты-разведчики стран НАТО, направлявшиеся к государственной границе России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Для идентификации и перехвата целей в воздух подняли истребители дежурных сил ПВО Северного флота и Южного военного округа.

Российские истребители сопроводили воздушные суда на безопасном расстоянии, после того как те удалились от госграницы, вернулись на аэродромы базирования.

Государственную границу России иностранные самолеты не нарушали, полеты выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, отметили в Центре управления обороной России.

1 июля истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота поднимались в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США

26 июня дежурные силы ПВО России своевременно обнаружили американские военные самолеты, их до границы сопроводил Су-30 морской авиации Черноморского флота.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Медитация и дикая любовь: лучшие фото Sony Alpha Awards
Огневая тактика: военные учения Абхазии и России
Держать форму: площадки для воркаута в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться