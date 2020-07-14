Самолеты-разведчики НАТО засекли над Черным и Баренцевым морями

В небе над Черным морем находились разведывательные самолеты американских ВВС Р-8А "Посейдон", RС-135 и беспилотник MQ-9А "Рипер", над Баренцевым - разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Российские военные засекли в небе над Черным и Баренцевым морями самолеты-разведчики стран НАТО, направлявшиеся к государственной границе России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Для идентификации и перехвата целей в воздух подняли истребители дежурных сил ПВО Северного флота и Южного военного округа.

Российские истребители сопроводили воздушные суда на безопасном расстоянии, после того как те удалились от госграницы, вернулись на аэродромы базирования.

Государственную границу России иностранные самолеты не нарушали, полеты выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, отметили в Центре управления обороной России.

1 июля истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота поднимались в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США

26 июня дежурные силы ПВО России своевременно обнаружили американские военные самолеты, их до границы сопроводил Су-30 морской авиации Черноморского флота.

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