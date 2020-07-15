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Гвазава о новом составе "Послов доброй воли Абхазии": прекрасно справится с миссией

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200715/1030538055/Gvazava-o-novom-sostave-Poslov-dobroy-voli-Abkhazii-prekrasno-spravitsya-s-missiey-.html

Посол доброй воли Абхазии Эдгар Гвазава в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, какие задачи стоят перед новым составом благотворительного движения.

 

Радио
Гвазава о новом составе "Послов доброй воли Абхазии": прекрасно справится с миссией

Новый состав участников благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" будет представлен 17 июля. В него войдут 20 активных государственных деятелей, спортсменов и артистов - 10 человек от Республики Абхазия и 10 – от Российской Федерации.

 

"Имена новых участников будут анонсированы в ближайшее время, после официального обновления состава. "Послы доброй воли Абхазии" 2020 года, как и предыдущий состав, будут и дальше нести свою благотворительную миссию три года. Новый состав уже планирует множество проектов по развитию абхазского языка и культуры, спорта и поддержки молодых дарований… Почему мы стараемся добиться, чтобы участниками нашего движения были известные люди? Наша главная задача – создание позитивного имиджа Абхазии за рубежом. Поэтому, думаю, что новый состав справится с этой миссией", - отметил Гвазава.

Известно, что Эдгар Гвазава включен в новый состав "Послов доброй воли", он будет назначен директором фонда "Послы доброй воли Абхазии".

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