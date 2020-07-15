Гвазава о новом составе "Послов доброй воли Абхазии": прекрасно справится с миссией

Радио Гвазава о новом составе "Послов доброй воли Абхазии": прекрасно справится с миссией

Новый состав участников благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" будет представлен 17 июля. В него войдут 20 активных государственных деятелей, спортсменов и артистов - 10 человек от Республики Абхазия и 10 – от Российской Федерации.

"Имена новых участников будут анонсированы в ближайшее время, после официального обновления состава. "Послы доброй воли Абхазии" 2020 года, как и предыдущий состав, будут и дальше нести свою благотворительную миссию три года. Новый состав уже планирует множество проектов по развитию абхазского языка и культуры, спорта и поддержки молодых дарований… Почему мы стараемся добиться, чтобы участниками нашего движения были известные люди? Наша главная задача – создание позитивного имиджа Абхазии за рубежом. Поэтому, думаю, что новый состав справится с этой миссией", - отметил Гвазава.

Известно, что Эдгар Гвазава включен в новый состав "Послов доброй воли", он будет назначен директором фонда "Послы доброй воли Абхазии".

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