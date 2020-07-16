Ахба рассказала о вероятности смерчей в абхазской акватории Черного моря

Какая погода ждет жителей Абхазии во второй половине июля и с чем связано появление смерчей у берегов Сочи, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба.

Радио Ахба рассказала о вероятности смерчей в абхазской акватории Черного моря

Метеоролог сообщила, что во второй половине июля синоптическая обстановка существенно не изменится.

"Будет продолжаться такая же погода, как и в первой половине июля, только в отдельные дни из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможны кратковременные осадки. Июль считается одним из самых дождливых летних месяцев", - рассказала Ахба.

Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы также рассказала о том, почему в последние дни смерчи над Черным морем наблюдают на территории Сочи, но Абхазию эти воронки обходят стороной.

"Это связано с кучево-дождевыми облаками, которые холодный фронт приносит с северо-запада. Мы не оказались под влиянием смерчей, потому что этот фронт дошел до нас, захватив юг Краснодарского края. На встречу этих фронтов пошли северо-восточные ветры, были порывы ветров от 10 до 15 метров в секунду восточного происхождения, а фронт шел с запада. Поэтому у нас пока этого не наблюдалось и такой угрозы мы пока не видим. 17 июля из-за перепадов возможен кратковременный дождь. Потом снова пойдет усиленный вынос тепла с юга и 18-20 июля будет удушливо жаркая погода", - рассказала Лариса Ахба.

До конца июля ночные температуры в Абхазии будут колебаться от 18 до 23 градусов, дневные – от 26 до 32 градусов, проинформировала метеоролог. По ее словам, в оставшиеся дни месяца будет сохраняться высокий уровень ультрафиолетового излучения.

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