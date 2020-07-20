Благодыренко о проекте "Москва-80: ретро-tube": как жила большая страна 40 лет назад

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко рассказал о том, как создавался специальный проект "Москва-80: ретро-tube" информационного агентства и радио Sputnik к 40-летию Олимпийских игр в российской столице.

Радио Благодыренко: проект "Москва-80: ретро-tube" о том, как жила большая страна 40 лет назад

Специальный проект, стартовавший в понедельник 20 июля на сайтах Sputnik, подготовлен к 40-летию Олимпийских игр 13-ю редакциями информационного агентства и радио Sputnik в странах бывшего Советского Союза и московского офиса. В проекте использовано множество форматов: от рассказов очевидцев и участников Олимпиады, спортсменов, чиновников – до уникальных архивных фото- и киноматериалов. Центральная составляющая проекта – сериал "Москва-80: Ретро-Tube", ведущими каждой серии которого стали известные блогеры и журналисты.

"Мы хотели, прежде всего, рассказать, как жила большая страна 40 лет назад. Этот проект не столько о спорте, сколько об атмосфере и той жизни, которая была 40 лет назад, о том как изменилась страна после Олимпиады-80, и о том, какой вклад в проведение Олимпиады внесли тогда бывшие советские республики. Огромное количество материалов ― сейчас их у нас 200, но к концу проекта к 3-му августа их, наверное, будет больше 250, все материалы так или иначе будут посвящены этим темам", - рассказал Благодыренко.

Сколько власти потратили на московскую Олимпиаду? Что покупали на свои гонорары советские медалисты? Как обеспечивалась безопасность? Могли ли верующие атлеты помолиться в атеистическом СССР? Об эпохе, людях и атмосфере, в которой жила большая страна, о главном событии десятилетия ХХ века для всех жителей Советского Союза можно узнать благодаря новому специальному проекту проекту "Москва-80: ретро-tube".

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