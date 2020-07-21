Эпидемиолог рассказал о влиянии ультрафиолета на коронавирус

Радио Эпидемиолог рассказал о влиянии ультрафиолета на коронавирус

Ситуация, которая сейчас царит во многих странах с теплым климатом, в частности, в США, показывает, что фактор ультрафиолетового излучения существенно не влияет на передачу вируса. Об этом заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский заявил в эфире радио Sputnik.

Ранее профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра способно быстро уничтожить коронавирусную инфекцию. По его словам, воздействие ультрафиолета даже в малых дозах приводит к инактивации вируса в течение нескольких секунд.

"Капельки слюны от человека к человеку перелетают гораздо быстрее, чем за несколько секунд. Может быть, какое-то дополнительное влияние это оказывает, но в целом его недостаточно для того, чтобы остановить передачу вирусов", - считает Покровский.

Вместе с тем он отметил, что может быть другой эффект: вирус меньше сохраняется на поверхности, на которую попадает солнечный свет.

"Тем не менее, основной путь передачи вируса – это воздушно-капельный. Поэтому маски – наиболее эффективный способ защиты", - сказал специалист.

По его словам, рассчитывать на то, что солнце спасет от вируса, не стоит.

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