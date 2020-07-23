Ахсалба о высоком уровне ультрафиолета в Абхазии: положительный эффект при пандемии

О повышенной солнечной радиации в нынешнем июле в Абхазии, а также о том, как она может повлиять на человека, в эфире радио Sputnik рассказала начальник отдела гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии Академии наук Абхазии Асида Ахсалба.

Радио Ахсалба о высоком уровне ультрафиолета в Абхазии: положительный эффект при пандемии

В нынешнем июле в прогнозах погоды в Абхазии специалисты-метеорологи часто упоминают о повышенном ультрафиолетовом излучении. По словам начальника отдела гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии Академии наук Абхазии Асиды Ахсалба, это связано с изменением климата на Земле.

"От ультрафиолетовой радиации есть положительный эффект, вырабатывается витамин D, и все негативные микроорганизмы ликвидируются с помощью этой радиации. В период пандемии высокое значение ультрафиолета – положительная сторона, и ученые об этом уже говорят. Но повсеместного повышения ультрафиолетовой радиации не наблюдается. В Абхазии в прошлом и в текущем месяце не наблюдалось понижения относительной влажности и ярко выраженной сухости атмосферного воздуха, соответственно, у нас не наблюдалось очень высоких значений ультрафиолетовой радиации, это вызвано именно высокой относительной влажностью. Радиация выше при сухом воздухе", - заключила Ахсалба.

По словам специалиста, в этом году в Абхазии показатели ультрафиолетовой радиации выше, чем в прошлом году, на пять единиц.

"Это не столь существенно. Ультрафиолетовое излучение увеличивается в июне и в июле, радиация выше, но облака и пыль рассеивают ультрафиолет и частично отражают. Абсолютно в безоблачную погоду в полдень - максимальное ультрафиолетовое излучение", - отметила Ахсалба в эфире радио Sputnik Абхазия.