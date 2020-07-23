Доктор медицинских наук рассказал, почему коронавирус особенно опасен для курильщиков

Антиреклама сигарет должна быть построена так, чтобы влиять на общественное мнение, убеждена доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Радио Доктор медицинских наук рассказал, почему коронавирус особенно опасен для курильщиков

Вред курения особо заметен на фоне коронавируса, у заразившихся курильщиков чаще встречаются случаи удушья, смертность среди них больше, сказал Sputnik Азербайджан доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

По данным британской благотворительной организации Action on Smoking and Health (ASH), борющейся против курения, более одного миллиона местных жителей отказались от этой привычки во время пандемии COVID-19. Как отмечает BBC, 41% британцев, которые бросили курить в последние четыре месяца, заявили, что сделали это из-за коронавируса, опасаясь, что курение может привести к осложнениям при болезни.

"Углеводы в сигаретах очень негативно влияют на организм человека. Чем больше человек курит в течение дня, тем больше повреждаются его легкие. Кроме того, наличие заболеваний и недостаток физической активности усиливают негативные последствия курения", - отметил Гейбулла.