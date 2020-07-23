Абухба: у коронавируса два союзника - паникерство и расхлябанность

Главврач Сухумской городской клинической больницы Вячеслав Абухба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, как работает медучреждение после того, как в его стенах был выявлен больной коронавирусом.

Радио Абухба: у коронавируса два союзника - паникерство и расхлябанность

О двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Абхазии стало известно в среду 22 июля. Один из заболевших - гражданин Армении, который приехал на заработки в Абхазию. Второй заболевший – гражданин Абхазии, который ранее проходил лечение в Краснодаре, после этого мужчина поступил в стационар Сухумской городской клинической больницы. Как рассказал Вячеслав Абухба, в больнице проводятся специальные санитарные мероприятия.

"У больных и персонала берутся анализы. Проводятся различные гигиенические мероприятия. У всех, начиная от санитарки, заканчивая главврачом, состояние нормальное. У всех берутся тесты. Не обязательно заразились те, кто контактировал с больным, ведь вирусная инфекция бывает различной степени. Поэтому не надо драматизировать ситуацию, хотя не надо ее и упрощать, и ослабевать внимание к этому вопросу. Жители Сухума могут спать спокойно. У коронавируса два союзника – это паникеры и расхлябанность. Конечно, не исключено, что такие случаи могут быть еще, никто от этого не застрахован. Поэтому, говоря об открытии (границы – ред.), нужно задуматься, стоит ли", - отметил врач.