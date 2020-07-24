Профессор Манойло рассказал, как работают фейки и как их распознать

Как дезинформация воздействует на людей, рассказал профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

Радио Профессор Манойло рассказал, как работают фейки и как их распознать

О новых парадигмах социальной реальности шла речь на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

О том, почему люди верят фейкам и как они работают, рассказал профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

Фейки - это заведомо ложная, специально подготовленная информация резонансного характера, рассказал профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло на онлайн-конференции "Во власти Сети: новые парадигмы социальной реальности".

Фейки довольно легко распознаваемы, к тому же есть методы борьбы с ними, отметил эксперт.

"Как распознать фейк? В первую очередь фейк всегда имеет вирусный характер, он апеллирует к эмоциям человека, то есть к иррациональному началу, а не к логике. В этом и заключается механика их действия", - рассказал Манойло.

Чем более эмоциональна информация, тем большее воздействие она может оказать на человека.

"Мгновенно эти эмоции его "заражают", человек возбуждается, взвинчивается, и адреналин, который поступает в кровь, отключает его способность критически относиться к той информации, которая ему пришла", - рассказал эксперт о том, как работает дезинформация.

Фейк опасен тем, что резонансная информация пугает людей, у них появляется жизненно важная потребность получить полные данные. При отсутствии официальных данных информационный вакуум наполняют слухи и домыслы, заметил эксперт.

Самый лучший способ борьбы с фейками - это перехват информационной повестки, заключил Манойло.

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