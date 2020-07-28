Такие обстоятельства: Ладария о решении АГУ о зачислении абитуриентов без экзаменов

О решении Абхазского университета зачислить абитуриентов без вступительных экзаменов и о том, как это может отразиться в дальнейшем на студентах, своим мнением в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась педагог, кандидат филологических наук Аида Ладария.

Радио Такие обстоятельства: Ладария о решении АГУ о зачислении абитуриентов без экзаменов

Более 600 абитуриентов стали студентами АГУ по решению ректората, минуя сдачу вступительных экзаменов.

"Новость не была удивительной, потому что это очень разумное решение в условиях пандемии, и у меня к вступительным экзаменам двоякое отношение - как преподаватель высшей школы и школы общеобразовательной, я понимаю, что экзамен - обязательная составная часть образовательного процесса, но подход к экзаменам может быть очень разным и дифференцированным в зависимости от ситуации. Педагогический опыт говорит, что, если студент хочет учиться, он будет учиться, и первая сессия на самом деле показывает подход, мотивацию, отношение студентов к учебе, ничего плохого и страшного я в этом не вижу", - отметила Ладария.

По словам педагога, в дальнейшем вопрос распределения студентов на платные и бесплатные места не должен вызывать никаких сомнений.

"К этому процессу надо серьезно подойти. Здесь могут быть казусы, и это почва даже для коррупции, она же тоже разная бывает - мои друзья, мой родственник. Члены отборочной комиссии, кто решает, кого на бесплотное обучение, а кого на платное, должны быть очень внимательными и открытыми. Есть несколько способов отбора, к примеру, он может основываться на контрольных работах", - пояснила Ладария.

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