Заболевший COVID-19 врач Пипия о не верящих в болезнь: можно только развести руками

После контакта с больными коронавирусом у кардиолога Инги Пипия выявлен положительный тест на вирус. В эфире радио Sputnik Абхазия она рассказала, как протекает болезнь и нужно ли ее бояться.

Радио Заболевший COVID-19 врач Пипия о не верящих в болезнь: можно только развести руками

Инга Пипия, узнав о том, что заболела COVID-19, опубликовала пост в социальных сетях с сообщением об этом, чтобы предупредить всех, кто контактировал с ней в последние дни.

"Реакция у людей неоднозначная, но я хотела предостеречь людей, чтобы они тоже сдали анализы, чтобы обезопасили себя и семьи", - рассказала Пипия.

Доктор больна коронавирусом третий день. Рассказывая о своем состоянии, врач отметила, что днем состояние, как правило, лучше, к вечеру поднимается температура.

Тест на коронавирус Инга Пипия решила сделать после того, как в Сухумской городской клинической больнице были выявлены пациенты с коронавирусом. Пипия работает в палате интенсивной терапии отделения реанимации этого медучреждения.

"Я понимала, что мне не избежать заражения, потому что слишком много контактов было с вирусоносителями. Потому в воскресенье я ушла на самоизоляцию, хотя чувствовала себя вполне прилично. Уже в понедельник у меня поднялась температура… Все пациенты, которые были у нас с положительными тестами, прошли через реанимацию, потом шли в отделение на долечивание, где контактировали с соседями по палате. Если обвинять врачей в том, что мы не защищались, то дело в том, что это не специализированное инфекционное отделение. Мы принимали обычные, принятые меры предосторожности – ношение хирургических масок и так далее. Но у нас нет костюмов специальной защиты, противочумных масок. И мы не знали, что встретились с такой инфекцией", - рассказала Инга Пипия.

Доктор поделилась своим отношением к тем, кто до сих пор не верит в то, что коронавирус существует.

"К сожалению, я вижу такие комментарии. Что можно сказать? Просто можно развести руками. Как их убедить? Они просто не верят и, наверное, у них есть свои аргументы на этот счет. Они не верят и почему-то думают, что врачи в этом заинтересованы. Но какой мой интерес в том, что я сижу в четырех стенах, сама себя лечу и при этом чувствую себя не очень хорошо", - подчеркнула Инга Пипия.

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