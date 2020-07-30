Скорик о ситуации с COVID-19 в Абхазии: сейчас не ищем виновных, а останавливаем инфекцию

О том, какие цели ставят перед собой сегодня медики в Абхазии, чтобы не допустить распространение коронавируса, рассказала глава СЭС республики Людмила Скорик.

Радио Скорик о ситуации с COVID-19 в Абхазии: сейчас не ищем виновных, а останавливаем инфекцию

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 71 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.

По состоянию на 29 июля в Гудаутском ЦРБ находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 20 человек находятся дома на самоизоляции.

"Сейчас мы не ищем виновных. Мы хотим остановить инфекцию на территории Республики Абхазия. Кто завез, как завез и кто не соблюдал меры предосторожности, мы будем обсуждать тогда, когда мы закончим так, как закончили в мае. Мы всех изолировали, всех вылечили и все благополучно пошли по домам. Сейчас перед нами стоит такая же задача – выявить всех, изолировать и научить людей соблюдать те меры профилактики, которые мы соблюдали всю весну и все начало лета. Мы перестали носить маски в общественных местах, мы начали собираться многолюдными компаниями, мы забыли о профилактике гигиены рук. Мы полностью расслабились. У нас появились речи, что коронавирус – это выдуманное заболевание, что проживающие в Абхазии им не болеют. Сейчас мы пытаемся восстановить все то, что было забыто жителями страны", - отметила Людмила Скорик.

Режим ограничений на пересечение границы с Россией абхазской стороной продлен до 4 августа. Президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявлял, что открывать границу с РФ в одностороннем порядке не имеет смысла.

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