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Дополнительное время: Кварацхелия о предстоящем чемпионате Абхазии по футболу

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200731/1030655481/Dopolnitelnoe-vremya-Kvaratskheliya-o-predstoyaschem-chempionate-Abkhazii-po-futbolu.html

Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия в эфире радио Sputnik рассказал о командах, судьях и расписании предстоящего чемпионата страны по футболу.

Радио
Дополнительное время: Кварацхелия о предстоящем Чемпионате Абхазии по футболу

4 августа в республике стартует чемпионат по футболу. Участвовать в нем будут семь команд – это гудаутская "Рица", "Афон", очамчырский "Ерцаху", галский "Самурзакан", сухумские команды "Динамо" и "Нарт", а также "Гагра".

Откроют чемпионат очамчырский "Ерцаху" и галский "Самурзакан", это стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась 24 июля.

В рамках чемпионата Абхазии по футболу будет проведено два круга, по семь туров в каждом и по 21 игре за круг. Так как в турнире участвует нечетное количество команд, одна команда будет пропускать тур.

Об этом и многом другом ведущим программы "Дополнительное время" рассказал президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

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