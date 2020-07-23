Долгожданный матч: как идет подготовка к чемпионату Абхазии по футболу

Очередной, 27-й чемпионат Абхазии по футболу, который должен был состояться осенью 2019 года, был перенесен на весну 2020 года, а затем на лето.

О том, почему очередной чемпионат Абхазии по футболу переносился несколько раз, какие факторы повлияли на это и удастся ли провести чемпионат этим летом, читайте в материале Sputnik.

По инициативе председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Джемала Губаз и при поддержке руководства страны, 3 августа начнется чемпионат Абхазии по футболу.

Ренат Пачалия, Sputnik

По словам заместителя председателя Госкомспорта Абхазии Рафаэля Ампар, существует несколько причин переноса 27-го чемпионата Абхазии по футболу. В первую очередь это недостаточное финансирование футбольных команд.

"По нашим подсчетам, на годовой цикл одной команды (это тренировка, сборы и выступления), на все это необходимо около двух с половиной миллионов рублей. Помимо этого, Федерация футбола должна иметь около четырех с половиной миллионов рублей для проведения сборов и чемпионатов", - отметил Ампар и поделился, что на сегодняшний день все команды обеспечены мячами для подготовки к турниру.

Ампар напомнил о национальной сборной Абхазии, которая выступает на протяжении нескольких лет под эгидой ConIFA. По его словам, чтобы сборная страны могла тренироваться и выступать в течение года, необходимо пять миллионов рублей. Он добавил, что невозможно развивать футбол в стране без госпрограммы.

Как рассказал президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия, первые матчи перенесенного чемпионата по футболу пройдут 3 августа.

По словам Кварацхелия, провести чемпионат осенью прошлого года не получилось из-за недостаточного финансирования со стороны государства, а весной из-за пандемии. Он добавил, что есть еще одна причина переноса чемпионата, это проблема с судейским составом. По этим вопросам Федерация футбола страны обращалась с просьбой к главе государства, они надеются на помощь Аслана Бжания.

Президент Федерации отметил, что из-за закрытой границы квалифицированный судейский корпус не сможет попасть на турнир. На протяжении нескольких лет Федерация футбола Абхазии приглашает квалифицированных судей из Луганской и Донецкой республик и России. Сейчас граница закрыта, и как решать эту проблему, пока неясно.

"У нас должна пройти встреча в пятницу со всеми командами, где будем решать вопрос с судейским составом", - сказал Кварацхелия.

Президент ФК "Динамо" Сухум Астамур Адлейба поделился своим мнением, почему 27-й чемпионат Абхазии по футболу был перенесен несколько раз.

"Главная причина переноса чемпионата - это финансовые проблемы Федерации футбола страны. Почему у них не оказалось денег на момент проведения турнира, на этот вопрос я не смогу ответить", - рассказал Адлейба и отметил, что второй перенос чемпионата был связан с выборами президента, которые прошли в марте.

По словам Адлейба, после переноса чемпионата осенью они не отчаялись и своими силами провели самостоятельно небольшой турнир с участием пяти команд, чтобы команды не потеряли интерес к футболу.

Адлейба поделился, что со следующего года городские футбольные команды и клубы будут обеспечиваться местными администрациями.

Президент ФК "Динамо" отметил, что Госкомитет по делам молодежи и спорта Абхазии передал команде десять профессиональных мячей и выделил денежные средства на приобретение футбольных бутс. Подготовка к чемпионату находится в активной фазе.

Тренер футбольной команды "Афон" Армен Капикян рассказал, что сборная Нового Афона была не готова к чемпионату, который должен был пройти весной 2020 года. По словам тренера, это было связано с зимними погодными условиями в стране и недостаточным количеством футбольных полей с искусственным покрытием.

"У нас в стране только два футбольных поля с искусственным газоном, и нашей команде из-за дождей приходилось ездить в Сухум или в Гагру", - рассказал тренер и отметил, что таким образом команда не сможет подготовиться к турниру.

Тренер добавил, что проблемы с футболом в Новом Афоне начались еще в 2014 году. По его словам, бюджет футбола, который составлял более пяти миллионов рублей, был уменьшен до трех, а на сегодняшний день на развитие футбола администрация города ничего не выделяет.

Как поделился Капикян, руководство страны активно поддерживает футбол и обещает выделить по одному миллиону рублей каждой команде для восстановления перспективного вида спорта.

По словам президента Федерации футбола Джумы Кварацхелия, чемпионат по футболу начинается 3 августа и будет проходить до конца октября.

27-й чемпионат Абхазии по футболу и Кубок страны, который должен был начаться в сентябре 2019 года, перенесли на весну, а затем на лето 2020 года.

В розыгрыше чемпионата Абхазии и Кубка будут участвовать семь команд – гудаутская "Рица", "Афон", очамчырский "Ерцаху", галский "Самурзакан", сухумские команды "Динамо" и "Нарт", а также "Гагра".

В предыдущем 26-м чемпионате Абхазии участвовало шесть команд – "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум.

В сентябре 2019 года команды "Афон" и "Самурзакан" отказались выступать из-за финансовых проблем, после чего Федерация футбола посчитала нецелесообразным проводить чемпионат и Кубок республики.