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Главврач Гагрской ЦРБ о COVID-19 в Абхазии: ситуация паршивая

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (682)
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Главврач Гагрской ЦРБ Вячеслав Аргун в интервью радио Sputnik Абхазия оценил ситуация с коронавирусом в республике

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Главврач Гагрской ЦРБ о COVID-19 в Абхазии: ситуация паршивая

Гагрская районная больница ушла на карантин после обращения пациента с COVID-19, сообщил главврач медучреждения на радио Sputnik.

По мнению главврача Гагрской ЦРБ Вячеслава Аргун, после открытия границы с Россией количество больных коронавирусом в Абахазии может резко увеличиться.

"Думаю, это не очень хорошо. Надо быть очень осторожным. Все, что от нас зависит, мы делаем, но, думаю, больных прибавится много из-за бесконтрольного прохождения границы. Так что ситуация нехорошая. Я разговаривал с главврачом Гудаутской больницы, у них количество (больных – ред.) прибавляется. Мы взяли у 15 подозреваемых тесты, ответ будет в понедельник. Все они контактировали с больной женщиной, которая приехала из России. Так что ситуация паршивая. Надо остерегаться. Это серьезная тема, но наш народ пока не осознает. Все контактируют между собой. Это к плохому приведет", – отметил Вячеслав Аргун.

Вячеслав Аргун призывает соблюдать все меры предосторожности – держать социальную дистанцию, не участвовать в массовых мероприятиях, вернуться к карантинным мерам, которые соблюдали весной.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (682)


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