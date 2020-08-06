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Такие обстоятельства: отельер Аджинджал о ситуации с COVID-19 на курортах Турции

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200806/1030697603/Takie-obstoyatelstva-oteler-Adzhindzhal-o-situatsii-s-COVID-19-na-kurortakh-Turtsii.html

Отельер из Анталии Гурбуз Аджинджал в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал об эпидемиологической ситуации на курортах Турции и то, как организован отдых в гостиницах и отелях.

 

Радио
Такие обстоятельства: отельер Аджинджал о ситуации с COVID-19 на курортах Турции

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщает о резком увеличении заражений коронавирусной инфекцией в курортных регионах страны.

"Мы знаем, что есть заразившиеся, что люди лежат в больнице, но ситуация под контролем. На улицах и на пляжах есть люди, они гуляют, все живут обычной жизнью, правда, без масок никто никуда не выходит", - отметил отельер.       

Гурбуз Аджинджал рассказал, как строится работа в отелях Анталии.

"Основной турист у нас приезжает из России, Таджикистана и из арабских стран. Все туристы и весь персонал гостиниц ходит в масках. Отели заполнены только на 30%. Мы заселяем в чистые дезинфицированные комнаты. В Анталии во всех отелях предусмотрены и развлечения. Туристы соблюдают дистанцию даже в бассейне. Если они танцуют, то между людьми по два метра. Постоянно все дезинфицирует. Если честно, я бы не смог в такой атмосфере так отдохнуть", - рассказал Аджинджал.        

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Кроме того, открылись границы с Абхазией и Черногорией (самолеты туда пока не летают). Также известно, что авиасообщение между РФ и Швейцарией возобновится с 15 августа. Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что Россия ведет переговоры с 30 государствами о возобновлении авиарейсов.

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