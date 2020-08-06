Такие обстоятельства: Отырба о пациентах и медиках гудаутского COVID-центра

Заместитель главврача Гудаутской центральной районной больницы Ангелина Отырба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как работает медперсонал с пациентами с коронавирусом и как чувствуют себя сами выздоравливающие.

Радио Такие обстоятельства: Отырба о пациентах и медиках гудаутского COVID-центра

По данным оперштаба, на данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

"В тяжелом состоянии пятеро пациентов, но они не находятся на ИВЛ. Но двое подключены к постоянной подаче кислорода. Это люди старше 50 лет, у которых есть сопутствующие патологии со стороны эндокринной системы, со стороны сердечно-сосудистой системы. Среди них - четверо врачей и три медсестры", - рассказала врач.

По словам Ангелины Отырба, пациенты обеспечены лекарствами полностью за счет больницы.

"Психологически работать в тех условиях, в которых сейчас работает медперсонал, не каждый может. У многих есть свои проблемы со здоровьем, проблемы семейные. Но эти проблемы решаются, привлекаются все сотрудники здравоохранения… К концу этой недели к нам должна приехать первая бригада российских врачей, мы надеемся на их помощь. Нам нужны не только врачи, но и медсестры. Особенно нужны реаниматологи. В Абхазии есть дефицит реаниматологов, а специфика данной работы в том, что после своей вахты здесь, реаниматолог должен уходить еще и на двухнедельную изоляцию", - сказала Отырба.

Врач отметила, что если все медики и население страны не будут соблюдать элементарные правила защиты, которые будут препятствовать распространению заболевания, оно будет прогрессивно расти.

"А нам, с нашими ресурсами, человеческими и материальными, будет трудно справиться с этой болезнью", - подчеркнула Ангелина Отырба.

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