Такие обстоятельства: Косилов рассказал, почему российские туристы выбирают Абхазию

Почему российские туристы выбирают Абхазию, какой отдых они предпочитают, планируя поездку в Страну души, и какие регионы Абхазии наиболее востребованы у отдыхающих, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель туркомпании абхазского направления Сергей Косилов.

Радио Такие обстоятельства: Косилов рассказал, почему российские туристы выбирают Абхазию

С 1 августа открыта граница Абхазии и России. Там выстраиваются очереди желающих провести отпуск в республике. Только за первые два дня границу пересекли более 30 тысяч человек. С чем связан такой ажиотаж и почему российские туристы местом для отдыха выбирают Абхазию, рассказал руководитель туркомпании абхазского направления Сергей Косилов.

"Надо признавать, что это все происходит не потому, что люди именно в этом году захотели поехать в Абхазию, а потому что стало меньше времени на отдых. То есть вместо трех месяцев, у людей, по сути, осталось два месяца и то неполных, август и сентябрь, для тех, кто может себе позволить сентябрь в плане учебы, работы. Все те, кто хотел, они вынуждены сейчас сформировать свои отпускные даты и вклиниваться в абхазский сегмент рынка, покупать абхазские туры, чтобы успеть отдохнуть. Поэтому сейчас спрос на Абхазию больше, но это связано с той ситуацией, которая случилась", - отметил Косилов.

По мнению руководителя туркомпании, еще одним положительным фактором служат и цены на отдых.

Вместе с Краснодарским краем Крымом и Абхазией выбирают Абхазию. Абхазия - получается, самый экономичный регион, при этом не только в рамках проживания, но и экскурсии, питание чуть подешевле, в целом и туры тоже, получается более экономичный отдых. Но и изоляция перекидывает турпоток в Абхазию. Дальше, конечно, поток спадет и будет больше похож на уровень 2019-2018 года", - отметил Косилов.

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