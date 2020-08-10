Карчаа об агрессии в отношении COVID-больных: болезнь лечится, а дурость навсегда

Радио Такие обстоятельства: социолог о врачебной тайне и агрессии в отношении больных

Во время пандемии коронавируса в абхазском обществе бурно обсуждается тема, стоит ли разглашать информацию об инфицированных.

"Что такое врачебная тайна? Как и любое другое понятие имеет свой определенный коридор. Мы не должны забывать, что заболевание коронавирусом в конечном итоге несет опасность и угрожает здоровью окружающих. В этой ситуации ни о каком сокрытии подобного рода заболеваний, на мой взгляд, речи быть не может. Особенно в этом смысле важно и нужно обращать внимание на ситуации, связанные с заражением публичных людей, людей, которые являются центром притяжения в обществе, людей, вокруг которых, как правило, концентрируется значительное количество граждан. Это вдвойне налагает ответственность на таких людей – лидеров общественного мнения, политиков, чиновников, журналистов. На органы СЭС, здравоохранения - в равной степени ответственность ложится на всех участников довольно неприятного процесса заражения и последующего лечения", - сказал Карчаа.

По мнению политолога-социолога, агрессивная реакция людей на зараженных связана с проблемой культуры.

"Реакция может быть агрессивной только в случае, если человек, зная, что он заболел, продолжает вести активный публичный образ жизни, не самоизолировался, не предпринимает должных эффективных мер по лечению. Тогда агрессивная реакция общества будет понятна. Вирус не выбирает людей, его действие не носит избирательный характер. Мы все находимся в положении одинакового риска. Этот вирус, в конце концов, приобретен не в результате социально опасного или социально криминального поведения. Человек не был заражен в результате общения с девицами с низкой социальной ответственностью или с субъектами нетрадиционной ориентации, или от иглы от шприца с наркотиком. Речь идет о вирусе, который передается воздушно-капельным путем. Риски быть в атаке этого вируса для всех нас одинаковые… Когда я сталкиваюсь с агрессией, я спрашиваю, поможет ли это делу? Думаю, нет. Поэтому надо относиться ко всему спокойно… Нам надо начинать с самих себя. Надо соблюдать социальную дистанцию, нормально относиться к дезинфекции рук, носить маски. Относясь ответственно к самим себе, мы уйдем от агрессии по отношению к другим. Агрессивную реакцию переживала и Москва, сейчас я ее вижу в Абхазии. В России стали к этому заболеванию относиться по-другому, здесь все еще с агрессией. Коронавирус - это тяжелое заболевание, и лечиться от него бывает тяжело, но можно. А вот если человек реально сдурел, то это навсегда. Поэтому не надо дуреть. Все хорошо в меру", - отметил Ренат Карчаа.

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