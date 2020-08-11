Такие обстоятельства: российский профессор о работе COVID-центра в Абхазии

Доктор медицинских наук, профессор Московского медицинского университета имени Сеченова Елена Попова в эфире радио Sputnik Абхазия оценила работу Гудаутской ЦРБ по лечению COVID-больных, рассказала о помощи, которую они окажут абхазским коллегам.

Радио Такие обстоятельства: российский профессор о работе COVID-центра в Абхазии

Группа медиков из Московского медицинского университета имени Сеченова под руководством профессора кафедры терапии и профессиональных болезней Сеченовского университета Елены Поповой находится в Абхазии. Они помогают врачам в Гудаутской ЦРБ лечить пациентов с COVID-инфекцией.

Работа в Гудаутском госпитале организована хорошо, сказала в интервью радио Sputnik Абхазия доктор медицинских наук Елена Попова.

"Нас приятно поразило отремонтированное помещение, чистота, укомплектованный штат, руководимый главврачом. В принципе работа организована хорошо, можно сказать даже отлично с учетом условий. Скорее всего, есть проблемы экономического плана, но в то же время пациенты лежат в чистых палатах, которые укомплектованы новыми функциональными кроватями, есть оборудование, средства индивидуальной защиты, антисептики", - рассказала она.

В то же время, по словам Поповой, в больнице не хватает аппаратов для респираторной поддержки, концентраторов для кислорода и необходимых для оборудования средств и растворов.

"Мы будем думать, что надо в первую очередь для улучшения работы и обеспечения адекватного лечения. Пациентам и врачам помогает климатическая ситуация, сейчас жарко. Ультрафиолет, высокие температуры неблагоприятно влияют на жизненный цикл вируса, и можно добавить героические усилия специалистов… Мы пытаемся с врачами разработать программу лечения, адаптированную к местным условиям, в том числе климатическим", - рассказала профессор.

Делегация специалистов Сеченовского университета прибыла в Гудаутскую районную больницу в воскресенье 9 августа. В группе медиков пятеро специалистов, среди которых инфекционисты, нефрологи, анестезиологи-реаниматологи и пульмонолог, которые пробудут в Абхазии неделю.

Согласно последним данным, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 143 человека. Из них 45 выздоровели и трое пациентов умерли.

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