Ученый рассказал, в каком случае будет доказана эффективность вакцины от COVID-19

Радио Ученый рассказал, в каком случае будет доказана эффективность вакцины от COVID-19

Россия обладает немалым опытом в ликвидации вспышек таких заболеваний, как оспа, полиомиелит. При этом профессор отметил, натуральная оспа была побеждена с помощью вакцинации.

По словам Нетесова, побороть можно и коронавирусную инфекцию, но прежде нужно будет доказать эффективность вакцины.

"Надо сказать, что с коронавирусом это тоже возможно, но, в отличие от перечисленных мной инфекций, пока что еще не доказана сама эффективность вакцины. Это может быть доказано только в клинических испытаниях третьей фазы. Третья фаза испытаний проводится, когда вакцинируют группу людей с высоким риском заболеть этой инфекцией и параллельно же такую группу людей, невакцинированную, исследуют. Как правило, там, где высока вероятность заболевания или среди наиболее уязвимых групп населения", - сказал профессор.

По мнению ученого, вторая волна возникнет в странах неслучайно.

"Там, где правительство объявило об облегчении мер и люди стали гораздо меньше носить маски в местах общего пользования, вызвало вторую волну именно это, а не какие-то другие мифические вещи", - сказал Нетесов.

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