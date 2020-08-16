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"ЯсноПонятно". Все бесит: как справляться с гневом

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Sputnik Абхазия
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Как правило, гнев возникает, когда кто-то нарушает наши границы или мы сами очень недовольны собой. В первобытные времена это чувство помогало противостоять опасности и сражаться с хищниками, но какой от него толк сегодня, в каменных джунглях?

Радио
"ЯсноПонятно". Все бесит: как справляться с гневом

Постараться глубоко дышать, представить собеседника в нелепом костюме или избить боксёрскую грушу после рабочего дня. Как научиться контролировать гнев и использовать его в своих целях? Люди с какими качествами злятся чаще других? И почему в этом состоянии мы уверены в своей правоте как никогда?

Как выпустить пар и не заработать ещё больше проблем, разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Нейропсихолог Марина Захарова объясняет, зачем нужен гнев и что делать, если бесит кто-то на работе.

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