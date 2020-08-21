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Хашба о финале конкурса "Гордость Абхазии": будет максимально прозрачным

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200821/1030793486/Khashba-o-finale-konkursa-Gordost-Abkhazii-budet-maksimalno-prozrachnym.html

О том, как пройдет финальный конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии", в интервью радио Sputnik рассказала сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба.

Радио
Хашба о финале конкурса "Гордость Абхазии": будет максимально прозрачным

Завершающий третий этап конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии" состоится 21 августа. Sputnik Абхазия будет вести прямой эфир индивидуальных выступлений конкурсантов на странице в Facebook. Из 25 оставшихся конкурсантов, по итогам финала, определятся пять победителей. Их имена будут известны 25 августа. На сайте конкурса с полуночи 21 августа до полуночи 24 августа будет проходить онлайн голосование.

"Все будет максимально чисто, прозрачно. Мы делаем прямой эфир, чтобы показать, что у нас на самом деле конкурс проходит открыто. Ребята очень рады, что у них есть такая возможность проявить себя. И они, безусловно, вне зависимости от того, кто победит, все являются уже победителями. Это такой первый их вызов самим себе", - сказала Хашба в беседе на радио Sputnik Абхазия.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет честных и компетентных представителей молодого поколения.

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