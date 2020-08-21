Главный четверг: Барателия о проблемах Гулрыпшского района и путях решения

Радио Sputnik Абхазия запускает новый проект "Главный четверг", цикл интервью с главами городов и районов Абхазии. Подробно о сложных задачах, непростых решениях и немного о себе расскажут гости еженедельной программы в вечернем эфире.

Радио Главный четверг: Барателия о проблемах Гулрыпшского района и путях решения

Глава Гулрыпшского района Аслан Барателия рассказал о том, что в этом году на асфальтирование дорог району будет отпущено 150 миллионов рублей в рамках Инвестпрограммы.

"Это практически половина наших сельских дорог, имеется в виду приближенных к берегу, потому что дойти до Кодорского ущелья пока невозможно, для этого нужны огромные средства. Насколько я знаю, и в советское время там не было асфальтированной дороги", - сказал Барателия.

Он уточнил, что 150 миллионов рублей предусмотрено на 2020 год и надо поработать, чтобы освоить эти средства.

Глава администрации Гулрыпшского района рассказал, почему положение дел с водоснабжением в районе не улучшилось, хотя работы в этом направлении ранее проводились.

"В рамках Инвестпрограммы мы поменяли водопроводную трубу до Агудзеры. Положение не улучшилось из-за того, что мы не можем ее подключить к насосной станции. Трубу не можем подключить, так как разводная система по домам осталась старая. Если подключить новую трубу под тем давлением, которое есть, кругом будут фонтаны. В этом году предусмотрена замена всех разводных водопроводных линий. Со следующего года начнут менять второй рукав. Этот прошел до поселка Агудзера, где проживает население района в квартирах, а второй рукав до поста ГАИ и вся администрация Мачары будет подключена к воде", - сказал Барателия.

Рассказал глава администрации Гулрыпшского района и о том, как укрощают неспокойную реку Кодор, нанесен ли урон в этом году сельхозугодиям вредителями, какое предложение будет исходить от района для сохранения экологии в Национальном парке "Кодорское ущелье", а также о принципах работы на посту руководителя.

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