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Мадина Ажиба
Предоставлено: Мадина Ажиба

Такие обстоятельства: заведующая РОНО Гагры о рекомендациях СЭС Абхазии к школам

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200821/1030795996/Takie-obstoyatelstva-zav-RONO-Gagry-o-rekomendatsiyakh-SES-Abkhazii-k-shkolam.html

Заведующая отделом образования Гагрского района Мадина Ажиба в эфире радио Sputnik рассказала о том, насколько рекомендации СЭС Абхазии выполнимы для школ района.

 

Радио
Такие обстоятельства: зав РОНО Гагры о рекомендациях СЭС Абхазии к школам

Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии направила предписания в Министерство просвещения и языковой политики. Их соблюдение должно помочь избежать появления и распространения коронавируса в школах республики. Рекомендации состоят из 14 пунктов, среди которых: установить возрастной ценз для учителей до 65 лет, школы, в которых слишком много детей, разгрузить, отправив часть учеников обучаться по месту жительства, разгрузить классы до 18-20 человек и прочее.

В Гагрском районе всего 18 школ, и в каждой предусмотрено маленькое количество техперсонала, проводить полную санобработку в день несколько раз на всю школу физически невозможно, сказала Ажиба в эфире радио.  

"В нашем районе большой дефицит кадров. Из 516 педагогов под категорию 65+ попадают 63 человека, это преподаватели химии, физики, точных наук, там, где есть дефицит не только в районе, но и по всей стране. Этот пункт предписания СЭС для нас неприемлем. Более того, дети и преподаватели из одного района приезжают на автобусе. Он заполнен огромным количеством людей, и никакую социальную дистанцию там соблюсти невозможно. Затем, подходя к школе, каждый идет к своему входу. Не представляю, как это может способствовать тому, чтобы оградить детей от всех возможных последствий", - отметила Ажиба.     

По словам заведующей отделом образования Гагрского района, из 14 пунктов к 1 сентября осуществимы только три.  

"Это только рекомендации СЭС, будем надеется, что министр просвещения учтет все наши опасения и пожелания, и приказ будет ориентирован на школу, на педагога, на ребенка", - сказала Ажиба.     

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