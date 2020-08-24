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© Foto / предоставлено Ирмой Воуба

Воуба о больных COVID-19 в Абхазии: выявить круг контактных лиц уже невозможно

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200824/1030805494/Vouba-o-bolnykh-COVID-19-v-Abkhazii-vyyavit-krug-kontaktnykh-lits-uzhe-nevozmozhno.html

Начальник Управления здравоохранения администрации Сухума Ирма Воуба в эфире радио Sputnik сказала, что на сегодняшний день проследить и выявить круг лиц, с которыми контактировал больной коронавирусом, не получается.

 

Радио
Воуба о больных COVID-19 в Абхазии: выявить круг контактных лиц уже невозможно

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 242 человека, из них 92 выздоровели.

"Врачи на сегодняшний день должны относиться ко всем больным, которые поступают в учреждения, как к потенциально заразившимся. Мы не знаем, кто сегодня с кем контактировал, мы сегодня никак не уследим за этим процессом. Если раньше мы могли найти первого зараженного, который мог распространить вирус, то сегодня мы это сделать не можем, не получается. Сегодня врачи должны принимать любого пациента как зараженного, и так будет во всех больницах республики. Так обговаривается в Минздраве и во всех штабах, которые на сегодняшний день занимаются COVID-19", - сказала Воуба.      

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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