Двинянин о перспективах признания Абхазии другими странами: есть планы

Радио Двинянин о перспективах признания Абхазии другими странами: есть планы

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, подписал Указы о признании Россией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

В интервью Sputnik посол России в Абхазии Алексей Двинянин оценил перспективы дальнейшего признания Абхазии другими странами, как положительные.

"Не секрет, а об этом пишут, к сожалению, не так много в абхазской прессе или в интернете о том, что Грузия предпринимает все попытки, чтобы ставить палки в колеса странам, особенно небольшим и подверженным влиянию западных государств, которые покровительствуют Грузии, по признанию Республики Абхазия. Но хочу заверить, что, допустим, последнее признание Сирийской Арабской Республикой, а это немаленькая страна, является наглядным доказательством того, что процесс продолжается. И, не раскрывая внешнеполитических секретов, которые существуют между МИД России и Абхазии, могу сказать, что у нас есть вполне определенные планы на этот счет. Процесс однозначно будет продолжаться, поскольку историю вспять не повернешь, как бы этого кому-то в Тбилиси не хотелось", - отметил Двинянин.

Президент России Дмитрий Медведев 26 августа 2008 года, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

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