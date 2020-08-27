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Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов
© Фото : youtube.com/ Ksu Sutkina

Жемчугов рассказал, в каких случаях нельзя делать вакцинацию

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200827/1030814604/-Zhemchugov-rasskazal-v-kakikh-sluchayakh-nelzya-delat-vaktsinatsiyu.html

В России скоро должна начаться программа массовой вакцинации от коронавируса. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik рассказал, при каких состояниях организма делать прививку нельзя.

 

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Жемчугов объяснил, в каком случае можно говорить об успехе российской вакцины от COVID-19

Ожидается, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в России примерно через месяц, уже объявлено, что для всех она будет добровольной. Между тем, вакцинировать будут не всех, во всяком случае некоторых, возможно, не с первого раза.

 

Есть определенные состояния, при которых необходимо воздержаться от вакцинации, сообщил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Чего можно, чего нельзя? Сразу могу сказать: нельзя крепкий алкоголь (и некрепкий тоже). Организм может среагировать так, что не будет хорошо, смотря, как печень работает. Думаю, часов за 10-12, а то и за сутки не стоит ничего пить. Дальше никаких особых требований нет, потому что вакцина не что-то такое страшное", - объяснил эксперт.

Люди, которые испытывают те или иные сомнения, перед любой прививкой могут задать врачам соответствующие вопросы, этого не надо стесняться, отметил иммунолог.

"Когда вы приходите в кабинет на вакцинацию, надо быть с открытыми глазами и ничего не стесняться. Надо спросить срок годности вакцины, надо посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится. В холодильнике должно быть не выше плюс четырех градусов. Еще надо обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, проверить, точно ли он использует одноразовый шприц. И вообще, вакцинацию должен делать врач, а не просто медсестра. Такие вот вещи надо заранее прочитать на сайте Роспотребнадзора и Минздрава, а потом не стесняться и требовать того, чтобы все было так, как должно быть", – посоветовал врач.

"Вакцина "Спутник V" абсолютно безопасна", - утверждает эксперт. Далее врач-иммунолог отмечает, что после вакцинации нельзя тереть или мочить место инъекции, а также следует воздержаться от водных процедур в течение суток. 

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