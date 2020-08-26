"Гордость Абхазии": финал конкурса и объявление победителей

Во вторник 25 августа были объявлены имена пятерых победителей конкурса "Гордость Абхазии". Церемония проходила на крыше Сухумского морпорта - смотрите видео.

Победители конкурса определились по результатам финального рейтинга конкурсантов, который на 70% состоял из оценки конкурсной комиссии за прошедшие три этапа и на 30% - из итогов онлайн голосования.

По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.

Учредитель конкурса – действительный государственный советник России, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси Кирилле Инал Ардзинба. Указ об организации конкурса 19 февраля подписал и. о. президента Абхазии Валерий Бганба.

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