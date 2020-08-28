Такие обстоятельства: Колосов о том, как защитить свой аккаунт от взлома

Как защитить свой аккаунт от взлома, каким должен быть пароль, и как мошенники выбирают свою "жертву" в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, специалист по информационной безопасности Владислав Колосов.

Радио Такие обстоятельства: Колосов о том, как защитить свой аккаунт от взлома

В социальных сетях не редкость когда мошенники взламывают аккаунты и рассылают сообщения с просьбой о помощи якобы от имени его владельца. Обычно они представляются друзьями, придумывают различные трагические истории, скидывают номер банковской карты и просят перечислить деньги.

Пользовательские аккаунты хороший источник анализа, на основании которого можно вывести определенные алгоритмы, чем и занимаются мошенники, что позволяют им получить бесконтрольный доступ к любой учетной записи, сказал Колосов в беседе на радио.

"Требования информационной безопасности всегда идут в разрез к тому, с чем мы обычно привыкли общаться. К примеру, часто ли мы меняем пароли? Я думаю, что нет. Мы его один раз создали, и он у нас может быть год, три, один для всех устройств и для всех социальных сетей. Пароль должен быть сложным, там не должно быть какого-то слово. Это набор разных, не связанных между собой символов, больших и маленьких букв, цифр, да и к тому же должны быть какие-то специальные знаки, длина его не меньше 12 символов. Это трудновыполнимое условие, которое не каждый будет соблюдать, поэтому удивляться тому, что кого-то взломали не приходится, это происходит довольно часто", - отметил Колосов.

По словам специалиста на сегодняшний день не существует каких-то стопроцентных способов, которых нельзя было бы обойти от взлома. Обойти можно все, вопрос лишь в деньгах, отметил Колосов.

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