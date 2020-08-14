В Минтуризма Абхазии рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников

Удостовериться в правдивости информации о средствах размещения в Абхазии, граждане России могут, бесплатно позвонив на номер горячей линии Минтуризма Абхазии – 8 800 505 42 40.

СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Туристы, которые планируют свой отдых в Абхазии, должны быть бдительными, чтобы не попасть в руки мошенников, сказал в интервью радио Sputnik заместитель министра туризма Астамур Барциц.

"Когда вам предлагается проживание в гостинице на месяц либо на полтора месяца по очень низким ценам, то это должно вызывать сомнение", - добавил он.

Барциц напомнил, что несколько лет назад, продажа "левых" путевок в Абхазию носила массовый характер.

"Нашим ведомством была проведена детальная работа по этому вопросу. Мы укрепили три позиции, первое, что сделали, мы поехали по всем нашим отелям, средствам размещения и взяли их контактные данные - названия сайтов, номера телефоны, электронную почту", - заметил он.

Замминистра подчеркнул, что сегодня на сайте Минтуризма есть полная информация по предприятиям, которые предоставляют услуги временного размещения.

"Второй вопрос, который мы проработали, – был создан телефон горячей линии, на который может позвонить любой гражданин Российской Федерации совершенно бесплатно. Телефон горячей линии работает через интернет, у каждого сотрудника, который работает в информационном отделе министерства, есть программа на телефоне, можно дозвониться в любое время суток", - сказал Барциц.

Для того чтобы удостовериться в правдивости информации, людям нужно заходить на сайты объектов размещения. Можно им написать на электронную почту. Однако бывает, когда мошенники дублируют сайты объектов размещения, поэтому нужно звонить на телефон горячей линии, говорит замминистра.

Сотрудники Минтуризма постоянно мониторят интернет-ресурсы, где предлагаются те или иные услуги по размещению. В феврале этого года было выявлено около пяти сайтов, которые были мошенническими, данная информация была передана в МВД республики, а также продублирована в Роскомнадзор России, чтобы данные сайты заблокировали.

Ассоциация туроператоров России ранее предупреждала, что по оценкам экспертов гостиничного рынка, в 2020 году участились случая появления "сайтов-подделок" отелей, созданных мошенниками. В особенности эта проблема характерна для курортов Юга России, в частности, Крыма.

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