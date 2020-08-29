"Правда тела": фитнес, который убивает

Ходишь в зал пять раз в неделю, а результата нет. Как понять, что, кажется, перетренировался, и пора сделать паузу? Каким должен быть уровень нагрузки? Нужны ли стероиды, и чем они могут быть опасны?
Объясняет основатель и главный редактор проекта "Зожник", автор книги "9 шагов здоровой потери веса" Максим Кудеров.
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