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"Правда тела": фитнес, который убивает

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200829/1030831342/Pravda-tela-fitnes-kotoryy-ubivaet.html

Бег "убивает" колени. Поднимая большой вес, можно повредить спину, а при неправильной растяжке - связки. Почему при занятии спортом нельзя всё время увеличивать нагрузку? Реально ли заниматься и не покалечиться, если травмироваться можно даже при скандинавской ходьбе?

Радио
"Правда тела". Фитнес, который убивает

Ходишь в зал пять раз в неделю, а результата нет. Как понять, что, кажется, перетренировался, и пора сделать паузу? Каким должен быть уровень нагрузки? Нужны ли стероиды, и чем они могут быть опасны?

Объясняет основатель и главный редактор проекта "Зожник", автор книги "9 шагов здоровой потери веса" Максим Кудеров.

Каким спортом вы занимаетесь? Как контролируете свою нагрузку? Присылайте ваши истории на почту podcasts@rian.ru или в директ нашего Инстаграм. Все вопросы, неоднозначные, волнующие и спорные моменты обязательно обсудим с экспертами.

02:10 Нет ни одной безопасной физической деятельности?

06:15 Про справки в фитнес-клубах

08:15 Легкие недели: почему нельзя только повышать нагрузку?

10:15 Как найти своего тренера: требовать диплом? А если заниматься по видеосвязи?

13:30 Какой должен быть пульс?

14:50 Что такое стероиды, и чем они могут быть опасны

18:15 "Главное не перепутать с ленью": как понять, что перетренировался?

22:30 Соревноваться только с собой: быстрые советы

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Подкасты РИА (374)

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