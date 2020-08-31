Таркил о готовности столичных школ к учебному году: на "удовлетворительно"

Начальник Управления образования администрации города Сухум Астанда Таркил рассказала в эфире радио Sputnik о готовности столичных школ Абхазии к началу учебного года.

Радио Таркил о готовности столичных школ к учебному году: на удовлетворительно

17 августа главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик дала предписание-рекомендации по снижению рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции для соблюдения во всех учебно-воспитательных учреждениях республики.

"В жизни учебных заведений в этом году существенные изменения. Это ради защиты от коронавирусной инфекции. Все школы города примут детей 1 сентября, кроме средней школы № 6. В эту школу пойдут 7 сентября в связи с тем, что коллектив находится на карантине.

Я считаю, что школы подготовились на "удовлетворительно". Каждый подготовился по возможности. В больших школах объема работы много, а там, где малое количество учеников, практически все классы подготовлены. На сегодняшний день им легче справляться с задачами", - сказала Таркил.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik.

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