Таркил о готовности столичных школ к учебному году: на "удовлетворительно"

17 августа главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик дала предписание-рекомендации по снижению рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции для соблюдения во всех учебно-воспитательных учреждениях республики.
"В жизни учебных заведений в этом году существенные изменения. Это ради защиты от коронавирусной инфекции. Все школы города примут детей 1 сентября, кроме средней школы № 6. В эту школу пойдут 7 сентября в связи с тем, что коллектив находится на карантине.
Я считаю, что школы подготовились на "удовлетворительно". Каждый подготовился по возможности. В больших школах объема работы много, а там, где малое количество учеников, практически все классы подготовлены. На сегодняшний день им легче справляться с задачами", - сказала Таркил.
Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik.
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