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Главный четверг: Читанава о главных проблемах Сухумского района и планах его развития

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200904/1030872035/Glavnyy-chetverg-Chitanava-o-glavnykh-problemakh-Sukhumskogo-rayona-i-planakh-ego-razvitiya.html

Радио Sputnik Абхазия запускает новый проект "Главный четверг", цикл интервью с главами городов и районов Абхазии. Подробно о сложных задачах, непростых решениях и немного о себе расскажут гости еженедельной программы в вечернем эфире.

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Главный четверг: Читанава о главных проблемах Сухумского района и планах по его развитию

Глава администрации Сухумкого района Алхас Читанава в эфире радио Sputnik рассказал о главной проблеме в работе на своем посту.  

"Первое, с чего я начал свою работу, – это ознакомление с документами. У нас работают комиссии, они учреждены распоряжением администрации, но их работа не подкреплена положением, то есть отсутствует нормативная документация. Существует кадровый дефицит, именно в области создания и оформления нормативной базы, чтобы полнота законности всех принимаемых решений с точки зрения права была неоспоримой, это основа работы всей администрации. Отсутствие нормативно-правовой базы создает некую уязвимость принимаемых решений, если какие-то вопросы дойдут до суда, мы будем чувствовать себя неуверенно", - отметил Читанава.   

Глава района рассказал о том, какие предприятия вносят ощутимый вклад в бюджет.

"На текущий год доходная часть бюджета на уровне 93 миллионов рублей, расходы превышают 134 миллиона рублей. Основными налогоплательщиками являются магазин беспошлинной торговли, АЗС "РН-Абхазия", которое дислоцируется у нас в районе, и госкомпания "Абхазтоп". Из всего объема доходной части бюджета доля дьюти-фри составляет более 50%", - сказал Читанава.

Глава администрации Сухумкого района Алхас Читанава также рассказал о состоянии дел в сельском хозяйстве района, инфраструктуре и о том, что мешает руководству строить планы на перспективу.  

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