Политолог Вазагов о ситуации в Южной Осетии: вопрос о смене власти вторичен

Радио Политолог Вазагов о ситуации в Южной Осетии: вопрос о смене власти вторичен

В Южной Осетии после смерти в стенах МВД заключенного Инала Джабиева прошли стихийные митинги, со своих постов сняты глава МВД, генпрокурор, в отставку отправили правительство.

О том, чего добиваются митингующие и может ли ситуация привести к смене власти в республике, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал начальник информационно аналитического отдела Аппарата президента Республики Южная Осетия, политолог Юрий Вазагов.

"Обстановка достаточно спокойная. В целом республика живет своей жизнью. В основном общество требует наказания виновных, замешанных в этих неприглядных фактах. Требования звучат со всех сторон, включая как оппозиционных деятелей, так и от партии власти. Однозначные оценки прозвучали также от омбудсмена. В целом речь идет о том, чтобы создать механизмы, которые позволят в будущем избежать подобного рода трагедии. Настроения и процессы, которые идут, можно разделить на оппозиционные, которые акцент делают на отставки на высшем уровне, и на настроения, которые настаивают на наказании. Что касается обстановки, то стоит признать, что дали результат и отразились на общей ситуации в обществе и ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Это вызвало определенные экономические сложности. Свою роль сыграло много факторов", - отметил Вазагов.

По словам политолога, основные шаги, которые сейчас предпринимают власти Южной Осетии, направлены на выявление ответственных за убийство подозреваемого и за пытки других задержанных.

"На первый план выдвигаются вопросы наказания виновных. Если власти решат эту проблему, то вопрос о смене руководства вторичен для большинства населения", - считает Юрий Вазагов.

Митинги в столице Южной Осетии начались после того, как житель Цхинвала Инал Джабиев погиб после допросов в криминальной милиции МВД Южной Осетии 28 августа. Преступление вызвало широкий общественный резонанс - в Цхинвале состоялись митинги с требованием наказания виновных, президент Анатолий Бибилов заявил, что берет дело под личный контроль. Он отстранил от должности главу МВД Игоря Наниева, в отставку ушло также правительство республики во главе с премьером, а на внеочередной сессии парламента было принято обращение к президенту с требованием об отставке генпрокурора.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в республике, сообщает РИА Новости.

По итогам разговора с главой государства Нургалиев отметил, что ситуация находится под контролем властей.

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