18:14 08 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.96
  • EUR89.74
Поиск
© Sputnik / Томас Тхайцук

Скорик о ситуации с COVID в Абхазии: коронавирус не остановить желанием Минздрава и СЭС

Радио
Получить короткую ссылку
21101
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200908/1030901290/Skorik-o-situatsii-s-COVID-v-Abkhazii-koronavirus-ne-ostanovit-zhelaniem-Minzdrava-i-SES.html

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик рассказала, что способствует распространению коронавирусной инфекции в республике.

Радио
Скорик о ситуации с COVID в Абхазии: коронавирус не остановить желанием Минздрава и СЭС

В интервью пресс-службе Минздрава Абхазии, главный санитарный врач Людмила Скорик особый акцент сделала на том, что жителям республики необходимо ограничить посещение траурных мероприятий.

"Родственники умерших людей не понимают значимости и необходимости ограничительных мероприятий. Если мы выдаем умершего, не значит, что нужно устраивать похоронные мероприятия с пятницы по понедельник. Сами родственники должны понимать, что не опасен усопший человек, а опасны сами родственники, которые были в контакте с ним. Они и распространяют коронавирусную инфекцию. Все, кто пришел (на похороны – ред.), – в зоне риска. Мы сейчас должны остановиться, прекратить все эти похоронные мероприятия, которые мы устраиваем в рамках наших законов и обычаев. Так начиналась эпидситуация в Дагестане, в КЧР, когда никто не верил. Коронавирусную инфекцию нельзя остановить желанием Министерства здравоохранения или Санитарной службы. Каждый житель должен соблюдать меры, которые мы проговариваем с февраля: не надо ходить на похороны, не надо устраивать пышные похороны, не надо контактировать с родственниками умершего (от коронавируса – ред.). Только из-за этого нигде в странах Европы не выдают умершего человека на дом, чтобы не было возможности распространения инфекции через живых людей", - отметила Скорик.

Главный санитарный врач Абхазии отметила, что на сегодняшний день в республике эпидситуация очень серьезная – выявлено более 500 человек зараженных коронавирусом.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Выход после пандемии: наряды Венецианского кинофестиваля
Кого привьют первыми: вакцину "Спутник V" выпустили в гражданский оборот
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться