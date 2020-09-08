Скорик о ситуации с COVID в Абхазии: коронавирус не остановить желанием Минздрава и СЭС

Радио Скорик о ситуации с COVID в Абхазии: коронавирус не остановить желанием Минздрава и СЭС

В интервью пресс-службе Минздрава Абхазии, главный санитарный врач Людмила Скорик особый акцент сделала на том, что жителям республики необходимо ограничить посещение траурных мероприятий.

"Родственники умерших людей не понимают значимости и необходимости ограничительных мероприятий. Если мы выдаем умершего, не значит, что нужно устраивать похоронные мероприятия с пятницы по понедельник. Сами родственники должны понимать, что не опасен усопший человек, а опасны сами родственники, которые были в контакте с ним. Они и распространяют коронавирусную инфекцию. Все, кто пришел (на похороны – ред.), – в зоне риска. Мы сейчас должны остановиться, прекратить все эти похоронные мероприятия, которые мы устраиваем в рамках наших законов и обычаев. Так начиналась эпидситуация в Дагестане, в КЧР, когда никто не верил. Коронавирусную инфекцию нельзя остановить желанием Министерства здравоохранения или Санитарной службы. Каждый житель должен соблюдать меры, которые мы проговариваем с февраля: не надо ходить на похороны, не надо устраивать пышные похороны, не надо контактировать с родственниками умершего (от коронавируса – ред.). Только из-за этого нигде в странах Европы не выдают умершего человека на дом, чтобы не было возможности распространения инфекции через живых людей", - отметила Скорик.

Главный санитарный врач Абхазии отметила, что на сегодняшний день в республике эпидситуация очень серьезная – выявлено более 500 человек зараженных коронавирусом.

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