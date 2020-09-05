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Глава Минздрава Абхазии заявил о стабильном росте COVID-инфицированных

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (760)
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Sputnik Абхазия
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По состоянию на 4 сентября общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 466 человек. Из них 154 пациента выздоровели, четверо умерли.

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия заявил, что эпидобстановку в стране можно охарактеризовать стабильным ростом инфицированных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

В республиканской лаборатории, по его словам, проводится до 200 исследований в сутки, соответственно выявляется большое количество инфицированных.

"Это прежде всего те граждане, которые находились в эпидочагах, то есть имели непосредственные контакты с уже инфицированными, это могли быть массовые мероприятия, внутри коллективов, в том числе госучреждений, это, к сожалению, и медработники", - отметил Цахнакия. 

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Глава Минздрава подчеркнул, что учитывая все миграционные процессы, число инфицированных будет расти. Министр добавил, что раньше очаги были локализованы в Сухуме и Гагре, в настоящее время эпидочаги зафиксированы практически во всех регионах Абхазии. При это все еще лидирует Сухум, так, из 40 подтвержденных диагнозов на 4 сентября, 30 - в Сухуме.

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Министр отметил, что все еще актуальна проблема с врачебным, средним и младшим медперсоналом. Доктора в рамках утвержденных приказом Минздрава дежурств вступают на недельную смену в Гудаутской больнице, после чего уходят на двухнедельных карантин, заметил Цахнакия. При этом проблема с младшим персоналом, по словам Цахнакия, существовала всегда. 

"Очень большая проблема с санитарками у нас наблюдалась. Те, которые работали, в основном возрастные, и естественно мы, учитывая все риски, не могли их привлекать в COVID-центре, особенно в красной зоне. Поэтому медсестры чаще брали на себя еще и обязанности санитарок", - рассказал Цахнакия, напомнив, что ранее Минздрав обратился с призывом к волонтерам, которые могли бы выполнять функции младшего персонала. Однако, как заметил глава Минздрава, на волонтерскую работу в Гудаутсккую больницу так никто и не поступил. 

Он также отметил нагрузку, которая легла на медперсонал Республиканской больницы, которая стала основным учреждением в городе, оказывающим неотложную помощь. 

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По словам Цахнакия, в Гудаутском госпитале сейчас работает вторая группа российских медиков, которые приехали на помощь абхазским коллегам, среди них реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты. В Абхазии они пробудут около 30 дней, в конце сентября их заменит третья группа медиков из России. 

Тамаз Цахнакия рассказал, что врачи и медперсонал, которые работали непосредственно с инфицированными или с биоматериалом, получают выплаты в объеме двух окладов, к тоже дополнительно оплачиваются круглосуточные дежурства.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (760)

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