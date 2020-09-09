Нефидов о курсах валют осенью: если есть вложения – не дергаться

Радио Нефидов о курсах валют осенью: если есть вложения – не дергаться

Американская валюта уже потеряла одиннадцать процентов к европейской, и, как утверждают финансисты, это только начало.

По мнению генерального директора Финансово-банковского совета СНГ Павла Нефидова, нынешней осенью поведение курса валют будет напоминанть "кардиограмму".

"В мире наступает большая энтропия. Сложилось большое количество неопределенностей и рынки очень нервно реагируют. А рубль, к сожалению, не относится к той валюте, к которой люди прибегают во время неопределенности – так он и реагирует. Речь идет о том, что осень предполагает быть жаркой во всех смыслах этого слова – выборы в Америке, ситуация вокруг России не улучшается, ситуация в Белоруссии, - мы живем в очень взаимозависимом мире. Эта история, видимо, будет тянуться до конца года, поэтому надо приготовиться к своего рода "кардиограмме", когда рубль будет постоянно ходить вверх-вниз. Это та история, которая предполагает, что нам надо просто запастись терпением. Практика нашей новой экономики за последние 20 с лишним лет говорит о том, что если человек выбрал какое-то вложение, не надо дергаться. Гигантское количество людей, которые пытались ловить нюансы на колебаниях валют, в абсолютном своем большинстве оказались в проигрыше. Если вы сидите в долларе – не выходите из него, если у вас есть рублевые накопления и у вас ближайшие расходы в рублях – тоже не надо трогать эти накопления", - отметил эксперт.

Читайте также: